Inicia distribución de Libros de Texto Gratuito, llegarán más de 4 millones de ejemplares al nivel básico

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila encabezó el inicio de la distribución de los Libros de Texto Gratuito para el ciclo escolar 2026-2027.

Desde la Bodega de Libros en la colonia Villa Juárez, partieron los primeros vehículos hacia los 12 almacenes regionales en Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga e Hidalgo del Parral.

Asimismo, se hizo la entrega de los primeros paquetes de libros a estudiantes de las escuelas primarias Gómez Farías, Manuela Medina, Praxedis G. Guerrero y Real de Minas.

A la fecha, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) ha entregado 4 millones 437 mil 300 ejemplares de un total requerido de 4 millones 490 mil 468 libros para el Estado de Chihuahua, lo que representa un 98.81 por ciento de avance.

A su vez, cada almacén regional se encargará de distribuir los libros en los planteles educativos con el objetivo de que el próximo 31 de agosto se haga la entrega a las y los estudiantes.

En el evento estuvieron presentes la titular de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez; el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado; así como el secretario de la Seccione 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eduardo Zendejas Amparán.