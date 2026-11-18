Apenas y ayer la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, soltó un “ni se imaginan quiénes” la han buscado de otros partidos políticos para sumarse a su movimiento, cuando horas después, el equipo del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, informó que la exdirigente del Comité Directivo Municipal del PRI en Juárez y actual regidora, Mireya Porras y la exdirigente estatal del ONMPRI, Aldonza González, dejaban las filas del Revolucionario Institucional para sumarse al proyecto de Pérez Cuéllar, aunado a que según nos dicen los malosos, no serán las únicas tricolores o hasta azules que en los próximos días o semanas, cambien de bando para irse con el alcalde con licencia juarense, también expanista, en su búsqueda por la gubernatura.

Por supuesto que el comentario que ayer lanzó Montiel desde la CDMX puso el dedo en la llaga de algunos morenistas que se dicen fundadores y de verdadera izquierda, como es el caso del senador Juan Carlos Loera, el cual se ha convertido en el principal detractor de Ariadna y de Pérez Cuéllar, tan así es que ya hasta la hace de traductor de la jefa nacional, pues a través de sus redes sociales, Loera de la Rosa publicó: “traducción de lo dicho por la presidenta nacional de Morena: Hay que sumar a los antiobradoristas de afuera y restar a los obradoristas de adentro”. Así las cosas con el pleito interno en el partido guinda, en donde exprianistas andan más comprometidos con la causa de Cruz, que los llamados morenistas de cepa.

Y por cierto, ante la polémica por la no invitación o desdén, depende de por cuál lado se le mire, por parte de la dirigente estatal Briguite Granados al evento que encabezaron Montiel y Pérez Cuéllar, este jueves a las 9 horas, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal saldrá a escena en la sede del partido ahí en el Centro de la capital, en donde por supuesto se prevé que hable de este y otros temas, como el hecho de que sus cercanos afirman que desde el equipo del coordinador estatal de la 4T, buscan un “golpe de Estado” para derrocarla de la dirigencia.

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Para no soltar el hilo de los morenistas, y tal como le habíamos adelantado de que simpatizantes de la coordinadora municipal de Morena en Ciudad Juárez, Andrea Chávez, comenzaron a promover el voto cruzado para perjudicar al eventual candidato a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, los malosos que le saben a la tenebra territorial y que están muy metidos en la estructura partidista, nos platicaron que, efectivamente, este fin de semana en una conocida colonia de la fronteriza ciudad, tanto Andrea como el senador Juan Carlos Loera, durante una de sus visitas y mientras repartían propaganda morena, les pidieron a los ciudadanos con los que conversaron, que analicen bien su voto y que no sufraguen por Pérez Cuéllar, así que esos rumores que se viralizaron en redes sociales, tal parece que van más allá del chisme político y son una realidad.

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Y mientras eso sucede con los morenos, y ante la pausa en la que se encuentra el proceso interno para elegir al abanderado del PAN a la alcaldía de la capital, el que ayer se reunió con liderazgos azules es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, el cual encabezó el encuentro junto a la diputada local y presidenta del Congreso, Joss Vega; la también legisladora local Nancy Frías; los funcionarios municipales Rocío Reza y Juan Antonio González Villaseñor, el fiscal de la Zona Centro, Daniel Abraham Terrazas y la exdiputada federal Laura Contreras, así como con representantes del coordinador de la bancada panista en el Poder Legislativo local, Alfredo Chávez, pues mientras sean peras o sean manzanas y en el Comité Ejecutivo Nacional ya trabajan en destrabar la designación, la chamba interna debe continuar entre quienes suspiran por esa candidatura.

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Porque el tiempo apremia y la urgencia de concretar la alianza con el PAN también, con eso de que se acerca la fecha límite, el que emprendió una gira por los principales municipios del estado para realizar los llamados Encuentros Políticos Municipales es el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, quien después de presidir la reunión la tarde del lunes en Chihuahua capital y de la cual le dimos cuenta, ayer hizo lo propio en Delicias, en donde se reunió con líderes del partido tricolor en la tierra de los Vencedores del Desierto, pues la intención es visitar las estructuras priistas en los municipios más poblados y rendir cuentas de cómo va fraguándose la alianza con los azules.

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El que escribió la novela “Los ricos también lloran” no se equivocó, pues precisamente hoy pasado el mediodía, se reunirán los colonos del exclusivo club San Francisco para derrocar al actual presidente de la mesa directiva de la colonia que alberga 9 hoyos del Club de Golf. El imperfecto señalado es el reconocido abogado Arturo Grado, quien ganó notoriedad por ser el defensor de Marlene Calderón, ese que hizo resonar el Clan Trevi-Andrade.

Resulta que el abogado asumió el poder en marzo de este año, pero no pasaron ni 15 días cuando ya traía a los residentes del San Francisco de cabeza, ya que al más puro estilo de la película La Ley de Herodes y sintiéndose “Varguitas”, Grado desconoció a los miembros del Consejo y comenzó a gobernar de manera unilateral, por lo que el pleito ha escalado a niveles insospechados para estas colonias de pipa y guante, tanto, que el enfrentamiento provocó que el mencionado abogado imponga multas a algunos de los colonos que hicieron pública su protesta contra el llamado “Presidente”.

Los malosos finos nos cuentan que los colonos del San Fra citaron a una reunión para ponerle fin a su periodo como Presidente, pues la mayoría de los vecinos se han organizado para aplicarle un “golpe de Estado” al polémico abogado, debido no nada más a su “gobernanza dictatorial”, también a la opacidad en las finanzas, mal actuar en temas legales y laborales, falta de ética en su comportamiento y un sin fin de señalamientos que han convertido al exclusivo fraccionamiento en un caos, por lo que hoy habrá noticias que destilen sangre y le adelantamos que saltarán chispas.

Lo irrisorio e increíble del asunto, es que Grado, siendo un reconocido abogado, lo señalan de haberse saltado las trancas respecto a todo los temas legales y hasta violentado derechos laborales, como el no registrar las asambleas realizadas e intentar burlar asuntos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad, además de contratar y despedir guardias, no reportar gastos e imponer multas a diestra y siniestra, vaya, un Stalin cuya URSS es un fraccionamiento exclusivo y de mucha pasta.