Un hombre de 63 años de edad fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en la calle Paseos del Sacramento, en la colonia Vistas de Sacramento, luego de que su esposa lo encontrara suspendido de una ventana en el patio del domicilio, utilizando un cable eléctrico.

Tras el hallazgo, la mujer solicitó apoyo a través de los números de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área, para posteriormente entregar la escena a personal de la Fiscalía General del Estado, que se hizo cargo de las investigaciones correspondientes y del levantamiento del cuerpo.