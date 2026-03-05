Informalidad podría abarcar 8 mil negocios de 36 mil en Chihuahua; señala Canaco

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que Chihuahua no cuenta con índices rojos de informalidad, sin embargo, aseguró que los impuestos y nuevas reformas laborales han perjudicado el comercio, por lo cual podrían estar en la informalidad cerca de 8 mil negocios, hace un llamado a los comerciantes a aguantar “malas rachas” para volver a la formalidad.

Esto luego de que el INEGI diera a conocer que Chihuahua durante el tercer trimestre del 2025 se mantuvo con un 24.5% de informalidad en el país, siendo uno de los estados con menor índice y con el problema grave en el sector comercial.

Lazzarotto, comentó que debido a cargas impositivas se ha dado mayormente la informalidad no solo en el comercial sino en diferentes rubros, se estima por parte de la Canaco que 8 mil negocios en Chihuahua han caído en la informalidad y se trata principalmente del sector comercial, cuando existen cerca de 36 mil negocios en la ciudad.

“Nosotros creemos que la gente no va a dejar de trabajar, no va a dejar de tener la empresa, pero lo que va a hacer pues se va a volver a informar, al cabo informal, pues ya no tienen registros, ya no hay manera de darles seguimiento, tristemente van a perder su seguridad social, pero pues esto es a veces como los salarios, ¿verdad? O si usted a una persona le dice, ¿qué prefieres? ¿Qué te pague tu sueldo y seguridad social o te doy 100 pesos más y ya no te doy la seguridad social creo que la gran mayoría preferirían el dinero, la seguridad social”, comentó.

En este sentido el líder del comercio formal comentó que Chihuahua es de los estados más formales y cumplidores en el pago de sus impuestos, este es uno de los motivos de informalidad debido a que muchas empresas no aguantan las presiones y tienden a dejar de pagar los impuestos para poder continuar con el trabajo.

Asimismo, lanzó un llamado a aquellos interesados en tener una oportunidad de volver a la formalidad, pues la Canaco asegura que cuenta con capacitaciones y oportunidades para hacer crecer el emprendimiento y control de finanzas.

“Que se acerquen a la cámara que veamos aquí para que se hagan productivos a través de otras servicios o sistemas que podamos hacer, porque sí hay manera de tener cierta productividad, lo vamos a estar haciendo pronto, el objetivo es apoyar a las empresas a mejorar con productividad, por el momento hay que apretarse, si ya libramos la pandemia, esto lo podemos librar, pero si hay que hay que capacitarnos, hay que prepararnos y los esperamos aquí en la Cámara de Comercio”, concluyó.