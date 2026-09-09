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“Información compartida. Acción tomada”: Embajador de EU resalta coordinación en captura de líder de “La Línea” en Ojinaga

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó la coordinación entre autoridades del vecino país y México para lograr la captura de Epifanio “N”, líder de “La Línea” en el municipio fronterizo de Ojinaga.

“Información compartida. Acción tomada. Las autoridades mexicanas arrestaron a Epifanio “N,” alias “Pepa,” tras el intercambio de información con autoridades de EE.UU. y la inteligencia militar mexicana. Operador criminal regional involucrado en el tráfico de drogas y el contrabando de personas hacia Estados Unidos, también es buscado para extradición por cargos de tráfico de drogas. Aquellos que amenazan a nuestras comunidades serán encontrados y llevados ante la justicia”, publicó el Embajador en sus redes sociales:

Según el Gabinete Nacional de Seguridad, Epifanio “N” era considerado operador regional de un grupo delictivo, responsable de la producción y trasiego de drogas, así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos, y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico.

Durante la operación se aseguró un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.

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