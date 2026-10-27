Ale Capetillo revela su gran sueño: Tener gemelos con Nader Shoueiry

Ale Capetillo habló de sus planes de maternidad y aseguró que desea formar una familia con su esposo, Nader Shoueiry, aunque no tiene una fecha definida.

Ale Capetillo ya imagina cómo será la familia que quiere formar con su esposo, Nader Shoueiry. Aunque no tiene una fecha definida para convertirse en mamá, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reconoció que le ilusiona tener hijos y confesó que hay una posibilidad que le entusiasma especialmente: convertirse en mamá de gemelos.

Ale Capetillo revela que sueña con tener gemelos con Nader Shoueiry

A casi año y medio de su boda con el empresario libanés, Nader Shoueiry, celebrada en mayo de 2025, Ale Capetillo tiene claro que quiere convertirse en mamá, aunque prefiere dejar que las cosas sucedan a su tiempo.

“Claro que sí. Yo feliz de la vida de tener una familia, ya cuando sea, cuando Dios quiera”, aseguró. La influencer, que creció en una familia numerosa, también tiene una idea de cuántos hijos le gustaría tener. Después de vivir de cerca lo que implica crecer entre varios hermanos, considera que una familia mediana sería lo ideal para ella y su esposo.

“Yo creo que mediana porque yo vengo de una familia muy grande y sí, yo sé lo que requiere tener una familia tan grande”, comentó. Sin embargo, hay algo que le haría especial ilusión cuando llegue el momento: que sean dos bebés.

Ale Capetillo y Nader Shoueiry (Instagram)

“Me encantaría, ¿lo puedes creer? Me fascinaría tener gemelos. Siempre le digo: ‘Ay, por favor, que sean gemelos’”, reveló entre risas.

La familia también ocupa un lugar importante en su relación de pareja. Alejandra contó que Nader suele acompañarla a sus compromisos, aunque él prefiere mantenerse alejado de las cámaras y las entrevistas, sin embargo, la situación cambia cuando aparece en los videos que ella comparte en redes sociales, donde se siente más cómodo.

“Él viene a todo conmigo. Es de verdad el mejor compañero que la vida me pudo haber regalado”, afirmó sobre su esposo.

¿Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry vivirán en México?

Aunque actualmente viven en España, Ale Capetillo no descarta que en algún momento se establezcan en México, donde se encuentra su familia.

La creadora de contenido incluso contó que su esposo ya está aprendiendo algunas palabras en español, algo que podría ayudarle si deciden vivir más cerca de los Capetillo Gaytán.

“Prepárate más porque no sabes a dónde nos lleve la vida”, le dijo a Nader al hablar de esa posibilidad.

Durante el encuentro con la prensa, Ale también habló sobre su estado de salud después de la hemorragia que presentó meses atrás. Sin entrar en detalles sobre el diagnóstico, aseguró que ya se encuentra recuperada.

“Ya estoy perfecta. Gracias a Dios. Cosas de la vida, de la salud”, aseguró. La influencer explicó que el episodio la llevó a detener sus actividades por recomendación médica. Aunque está acostumbrada a mantenerse ocupada, entendió que necesitaba bajar el ritmo para recuperarse.

“El cuerpo muchas veces habla y te dice que necesitas una pausa y lo entendí totalmente. Así que pausé, descansé y el cuerpo me lo agradeció”, comentó.

Sus papás también han intentado ayudarla a encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Alejandra contó que Eduardo Capetillo suele compararla con un “potro desbocado” por su energía y lo difícil que le resulta detenerse: “Mis papás me dicen: ‘Bueno, mira, si nosotros no te podemos meter el freno, que te lo meta algo más para que pongas pausa’”, platicó.