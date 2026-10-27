Comenzó a reciclar plástico en un horno casero en Argentina y seis años después convirtió más de 15 toneladas de residuos en muebles, macetas y objetos de diseño

Josefina Diez creó MarSinPlast con ayuda de su familia y hoy fabrica muebles, macetas y objetos de diseño, mientras impulsa nuevas formas de aprovechar residuos que contaminan las playas.

En 2020, Josefina Diez comenzó a reciclar plástico en el garaje de su casa, en Mar del Plata, Argentina, con una trituradora y un pequeño horno adaptado. Seis años después, su proyecto familiar, MarSinPlast, transforma tapitas, envases y otros residuos en muebles, macetas y artículos de decoración.

Conocida en redes sociales como La Chica del Plástico, la emprendedora también impulsa iniciativas para recuperar materiales que terminan en las playas y los ecosistemas marinos.

La iniciativa surgió de su preocupación por la contaminación en la costa de su ciudad. Con el apoyo de sus padres, Gabriela y Hugo, comenzó a recolectar residuos plásticos entre vecinos y a experimentar con distintas formas de reutilizarlos. El proyecto creció gracias a la colaboración de particulares, escuelas y empresas.

De un horno casero a un emprendimiento de reciclaje

Josefina creció en el barrio La Perla, en Mar del Plata, donde observaba la cantidad de residuos que quedaban en la arena, especialmente después de la temporada turística.

Su interés por el medioambiente la llevó a estudiar la Licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Después de terminar sus estudios, decidió poner en práctica sus conocimientos y buscar alternativas para aprovechar materiales que habitualmente terminaban en basurales, rellenos sanitarios o en el mar.

En plena pandemia, compró una trituradora con ayuda de sus padres y preparó un pequeño horno para fundir plástico. También comenzó a pedirles a sus vecinos que separaran tapitas y envases para llevarlos a su casa.

La respuesta se extendió por redes sociales y grupos de WhatsApp, y cada vez más personas se sumaron a la recolección. Los primeros productos fueron llaveros, macetas y comederos para mascotas.

Con el tiempo, MarSinPlast amplió su producción y empezó a fabricar placas de plástico reciclado para elaborar muebles y otros objetos de mayor tamaño.

Cómo convierte las tapitas y los envases en muebles

El proceso comienza con la recolección de residuos plásticos que llegan al taller. Después, los materiales se clasifican según el tipo de plástico y su color, se trituran y se someten a un proceso de calentamiento y prensado mediante moldes.

El resultado son placas que pueden cortarse y ensamblarse para fabricar distintos productos. Actualmente, el emprendimiento produce muebles, estantes, macetas, cajoneras, comederos para mascotas, accesorios y artículos de decoración.

Una de las cifras que permite dimensionar el trabajo es la cantidad de material necesaria para elaborar determinadas piezas. Según explicó Josefina, se necesitan aproximadamente 20 mil tapitas de gaseosa para fabricar un contenedor portamacetas de 40 kilos de plástico reciclado.

La iniciativa busca darles un nuevo uso a materiales descartados y convertirlos en productos funcionales. Este enfoque forma parte de la economía circular, un modelo que procura mantener los recursos en uso durante más tiempo y reducir la generación de residuos.

El apoyo de su familia fue clave para fabricar muebles

La transformación del proyecto llegó cuando Josefina y su familia decidieron pasar de los objetos pequeños a productos de mayor tamaño.

Su padre, Hugo, tenía experiencia en la fabricación de muebles como pasatiempo y contribuyó a desarrollar esta nueva etapa. Con las placas recicladas comenzaron a producir cajoneras, estantes y mobiliario para hogares y comercios.

La ampliación permitió aprovechar mayores cantidades de plástico en cada producto y consolidar el emprendimiento familiar.

Además de recuperar residuos, MarSinPlast busca demostrar que los materiales descartados pueden convertirse en artículos útiles y duraderos, siempre que se cuente con un proceso adecuado para seleccionarlos y transformarlos.

“La Chica del Plástico” comparte el proceso en redes sociales

Josefina también utiliza las plataformas digitales para explicar cómo trabaja y mostrar las posibilidades de reutilizar residuos. En sus publicaciones comparte videos del proceso de reciclaje, recomendaciones para separar materiales y ejemplos de los objetos que fabrica.

Con el nombre de “La Chica del Plástico”, logró reunir una comunidad de seguidores interesada en el cuidado ambiental. Su cuenta de Instagram superó los 130 mil seguidores, según la información difundida sobre su emprendimiento.

Su trabajo también recibió reconocimientos, entre ellos el premio Creators of Tomorrow 2023, impulsado por Meta, y el reconocimiento Vecino Emprendedor 2026.

Además, comenzó a impartir capacitaciones, talleres y charlas para escuelas, empresas y organizaciones.

En una entrevista con iProfesional, resumió su visión sobre la participación colectiva en el cuidado ambiental: “No sirve de nada que una sola persona haga todo bien si el resto no se involucra; es mucho más transformador que seamos miles haciendo pequeños cambios cotidianos”.

El nuevo reto: reciclar redes de pesca abandonadas

En 2026, Josefina amplió su trabajo con Atlántico, una iniciativa desarrollada junto a Camila Pullara para recuperar redes de pesca descartadas y convertirlas en nuevos materiales.

Estos residuos representan un problema para los ecosistemas marinos, ya que pueden permanecer durante años en el ambiente y poner en riesgo a distintas especies.

La propuesta busca aprovechar las redes recuperadas para fabricar placas que puedan utilizarse en muebles y otros productos. De esta manera, el proyecto explora alternativas para materiales que presentan dificultades de recuperación.

De un horno casero en el garaje de su casa a la fabricación de muebles con plástico recuperado, la trayectoria de Josefina Diez muestra cómo una iniciativa familiar puede crecer mediante la colaboración y la búsqueda de nuevos usos para los residuos.