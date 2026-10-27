Charlyn Corral gana el premio a Delantera del Año en la gala del Balón de Oro 2026

Ciudad de México. La mexicana Charlyn Corral, atacante del club Pachuca, fue galardonada con el premio a la Delantera del Año 2026 en la gala del Balón de Oro. Junto al seleccionado inglés Harry Kane, ganador en la categoría varonil, la atacante tricolor hizo historia al convertirse en la primera futbolista nacida en México en ser reconocida con esta máxima distinción en la categoría de ataque.

Ataviada con un elegante vestido negro durante la ceremonia, Corral agradeció el respaldo de su familia y compañeras de equipo. Asimismo, destacó los avances del futbol femenil en el país y el hito de su compatriota Scarlett Camberos, delantera del club América, quien se ubicó entre las 30 mejores jugadoras del mundo en la nominación al Balón de Oro principal.

“Me encuentro feliz de estar aquí, de ser la primera mexicana en recibir un reconocimiento. Me llena de orgullo, porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil. Un ejemplo es mi compañera Scarlett (Camberos), quien también estuvo nominada entre las primeras 30 y quiero que le demos un aplauso”, declaró con evidente emotividad sobre el escenario.

“Después de muchos goles, de 20 años o más de carrera, me doy cuenta que el trabajo, la disciplina y el esfuerzo han valido la pena. Cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena”.

“Agradezco al club Pachuca, a los presidentes, directivos, entrenadores, staff. Pero sobre todo a mis compañeras, que espero que me estén viendo, porque este premio es de todas ustedes”.

En la Temporada 2024-2025 de la Liga MX Femenil con el Pachuca Femenil, Charlyn Corral firmó una campaña histórica al registrar un total de 39 goles en la fase regular.

“Agradezco a mis padres, a mi hermano, quienes han sido son y serán la base y sostén de mi carrera”, concluyó la mexicana. “Gracias por compartir mis locuras, pero sobre todo para ser mi fuerza y abrir brecha en este deporte”.