Informa Protección Civil Municipal sobre presencia de calima y emite recomendaciones

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa a la ciudadanía sobre la presencia del fenómeno meteorológico conocido como calima, el cual se presenta cuando partículas de polvo y arena quedan suspendidas en el aire, generando cielo opaco y reducción de visibilidad.

Este fenómeno puede registrarse en la región debido a vientos que levantan polvo en zonas secas, principalmente en temporadas de calor.

Entre sus efectos destacan irritación en ojos y vías respiratorias, especialmente en personas con alergias o enfermedades respiratorias.

Ante estas condiciones, se recomienda:

• Evitar la exposición prolongada al aire libre.

• Utilizar protección en caso de molestias respiratorias.

• Mantener puertas y ventanas cerradas.

• Conducir con precaución ante baja visibilidad.

• Prestar especial atención a grupos vulnerables.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.