Informa Protección Civil Municipal sobre presencia de calima y emite recomendaciones

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa a la ciudadanía sobre la presencia del fenómeno meteorológico conocido como calima, el cual se presenta cuando partículas de polvo y arena quedan suspendidas en el aire, generando cielo opaco y reducción de visibilidad.
Este fenómeno puede registrarse en la región debido a vientos que levantan polvo en zonas secas, principalmente en temporadas de calor.
Entre sus efectos destacan irritación en ojos y vías respiratorias, especialmente en personas con alergias o enfermedades respiratorias.
Ante estas condiciones, se recomienda:
• Evitar la exposición prolongada al aire libre.
• Utilizar protección en caso de molestias respiratorias.
• Mantener puertas y ventanas cerradas.
• Conducir con precaución ante baja visibilidad.
• Prestar especial atención a grupos vulnerables.
El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.