Influencer coreana denuncia racismo de un mexicano en el partido Corea-Chequia: se burló de sus ojos y ya fue identificado

Una influencer coreana conocida como ‘Inocat’ denunció un acto de racismo durante el partido del Mundial 2026 que disputó el jueves pasado su selección en Guadalajara en el que se impuso 2-1 a Chequia con una voltereta.

Mientras grababa con su celular, algunos aficionados mexicanos que estaban atrás de ella comenzaron a hacer gestos, en específico un hombre que portaba la playera blanca de México, quien se colocó los dedos en el extremo de los ojos.

En primera instancia el sujeto saludó a la cámara y después le pareció gracioso hacer mofa sobre la joven que reaccionó con un rostro de desencanto al percatarse de la situación.

“Viajaste por todo el mundo para el Mundial… y sufriste una experiencia de racismo”, escribió en su cuenta de Instagram, por lo que recibió cientos de mensajes de apoyo, principalmente de mexicanos que lamentaron que haya vivido un episodio negativo en su visita a México.

El hombre fue identificado como Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Jalisco. El hecho desató indignación por su comportamiento de burla hacia las personas de origen asiático.

Usuario en redes sociales exigieron que la institución a la que representa y autoridades deportivas en México se manifiesten sobre la conducta de este personaje.