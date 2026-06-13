Ejecutan a hombre en campo menonita de Cuauhtémoc

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la mañana de este sábado en un campo menonita, presenta heridas producidas por arma de fuego.

El hecho se registro en un camino de terraceria que conduce del campo 34 al campo 2B, se trata de un masculino de entre 35 a 40 años, tez morena, cabello oscuro y vestía una sudadera color negro, pantalón de mezclilla color negro, cinto de tela color verde y tennis color negro con verde a quien se le aprecia una herida por arna de fuego en la región cefálica.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía del Estado de la zona Occidente, quienes corroboraron el hecho y comenzarán con las indagatorias, en la zona se localizaó un casquillo percutido de un arma al parecer calibre .9 mm.

Con información de RC