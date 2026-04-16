Inflación en México está contenida, afirma Sheinbaum tras alza en precio de alimentos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la actual inflación en México no está por encima de la de años anteriores, por lo que está situación se ha contenido debido a la estrategia de su gobierno de reunirse con cámaras empresariales.

“La inflación no está por encima de otros años, eso es muy importante, podemos ver que en 2017 estaba más alta y en el 2022 llegó a estar más alta por la guerra en Ucrania, y que ahora aún con el incremento de los combustibles por el cierre del estrecho de Ormuz, la inflación está contenida”, dijo.

Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que los acuerdos con empresarios gasolineros y de otros giros han evitado una subida crítica en los precios del Diésel y la gasolina Magna, cuyo precio sería de $35 pesos y $33 pesos – respectivamente — sin estos acuerdos.

“No quiere decir que no estemos haciendo cosas, estamos haciendo acuerdos con empresarios gasolineros para que no suba la gasolina Magna, para que no se incrementen tanto los precios”, acotó.

Por otra parte, la mandataria compartió que este jueves sostendrá una reunión privada con productores y cadenas comercializadoras, estos para hablar sobre el tema de los incrementos — previstos — para el jitomate y la tortilla —esto en Palacio Nacional.

“Se está trabajando para que los productores de jitomate puedan tener acuerdos directos con el comercializador para que no se eleve el precio del jitomate. Eso es lo que vamos a decir que cómo es posible que en las tiendas del ISSSTE el kilo de jitomate esté en veinte pesos y en ochenta pesos”, explicó.

Asimismo, Sheinbaum sostuvo que su administración busca evitar un incremento en el jitomate y la papa, así como en la tortilla, ya que los granos de maíz están en su precio más bajo del mercado.

“En el caso de la tortillería ha habido un ligero aumento, también nos estamos reuniendo con las tortillerías, porque el grano del maíz está en los niveles más bajos de la historia, el gas L.P. disminuyó”, apuntó.