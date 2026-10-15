Inés Gómez Mont debuta como novelista con ‘Ley de Fuego’, un thriller legal y de suspenso romántico

eLa conductora de televisión Inés Gómez Mont dio el siguiente paso en su carrera como escritora: luego de publicar varios libros infantiles, lanzó de manera independiente su primera novela, ‘Ley de Fuego’.Redacción Quién

La conductora y actriz de televisión Inés Gómez Mont sumó una nueva faceta a su carrera profesional lejos de la vida pública: el título de escritora.

El pasado 11 de septiembre, Inés lanzó Ley de Fuego, un relato que se desarrolla en los altos círculos del poder en México y mezcla cuestiones legales, poder y romance.

“ Ley de Fuego es un thriller legal de crimen, poder, traición y suspenso romántico en el que cada decisión tiene consecuencias y donde descubrir la verdad puede ser mucho más peligroso que vivir una mentira”, se lee en la descripción del libro (de 815 páginas) de la tienda de Amazon, donde se vende en poco más de 500 pesos.

Inés Gómez Mont debuta como novelista con ‘Ley de Fuego’ (Instagram/Inés Gómez Mont)



Este título se suma a otros cuatro, de corte infantil y familiar, que la exconductora de Ventaneando y Hoy publicó de manera independiente entre 2025 y 2026: María, la niña del lazo azul; Cuando papá se fue, el amor se quedó; Mamá, ¿por qué sigues creyendo? y Soy Cebolla.

Inés Gómez Mont debuta como novelista en medio de su propia “telenovela”

El pasado 30 de septiembre, apenas 15 días después de que lanzara Ley de Fuego, la situación legal de Inés Gómez Mont dio un giro inesperado: la Interpol retiró la ficha roja de búsqueda internacional interpuesta sobre ella y sobre su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, lo que les permite seguir en Estados Unidos y no ser obligados a volver a México (a través de esa instancia), donde ambos tienen orden de aprehensión.

Desde hace algunos años, el nombre y la imagen de Inés dejaron de protagonizar únicamente portadas de revistas de celebridades y crónicas de sociales para ocupar titulares también en las secciones de política y justicia de medios mexicanos e internacionales.

Tanto la conductora como su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, son señalados y buscados por las autoridades mexicanas desde 2021 en un proceso que aún no se ha resuelto.

Inés Gómez Mont debuta como novelista en medio de su propia “telenovela” legal (Instagram)

Pese a la decisión de la Interpol, la propia presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia mañanera que su gobierno insistiría para conseguir la extradición de la pareja.

“Estamos pidiendo su extradición. Pedimos reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro”, señaló en aquella ocasión.

¿De qué se trata ‘Ley de Fuego’, la primera novela de Inés Gómez Mont?

Ley de Fuego cuenta la historia de Carlota Torres, una reconocida penalista mexicana, integrante de una reconocida familia de abogados, que acepta defender a Emilio Zárate, un poderoso empresario señalado de encabezar una organización criminal.

Este caso enfrenta a Carlota con Lorenzo Andrade, Fiscal General de la República, quien ha prometido hacer justicia desde su cargo, pero quien está unido a Carlota por razones personales, no sólo porque sus familias han sido adversarias, sino porque entre ellos existe una atracción que es imposible de negar.

Ley de Fuego es la primera novela escrita por Inés Gómez Mont Arena(Amazon)

El relato es una especie de Romeo y Julieta bajo la premisa de que del odio al amor hay sólo un paso.

Dos integrantes de familias rivales (y poderosas) están irremediablemente destinados a encontrarse, enamorarse, enfrentarse en los tribunales, atravesar situaciones extremas que los ponen al borde de la muerte y del escarnio público, para finalmente salir bien librados y consumar su amor, además de ser reconocidos por sus hazañas, pero dejando abierta la puerta a nuevas complicaciones en el futuro.

Proveniente ella misma de una prominente familia de abogados y con una carrera en la industria del entretenimiento mexicano, en las páginas de su primera novela Inés parece hacer catarsis de su propia historia con la justicia mexicana.

Construye un universo telenovelesco (cada pasaje está descrito de tal forma que podría facilitar la producción de una serie, si alguien optara por llevarla a la pantalla) en el que una mujer demuestra su fuerza, sus principios y convicciones en el terreno de lo legal, para finalmente tener el final romántico soñado, como lo marca el canon de los melodramas.

Al recorrer algunas de las páginas del libro no pudimos evitar imaginar a actrices como Angelique Boyer o Bárbara de Regil convertidas en la Carlota Torres que imaginó Inés Gómez Mont.

Inés Gómez Mont dedica su primera novela a sus hijos

Mamá de siete hijos, de los cuales seis son biológicos y un hijastro (hijo de Álvarez Puga) al que considera como propio, Inés Gómez Mont dedicó su primera novela a todos ellos.

“A mis hijos, mi razón, mi fuerza y el amor más grande de mi vida. Todo, siempre, es para ustedes”, señaló en la dedicatoria del texto, donde además dirige su reconocimiento a otros miembros de su familia y su círculo cercano, sin mencionar a su esposo.

“A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, por enseñarme que siempre existe un camino de regreso a casa y por ser, pase lo que pase, mi lugar seguro”, escribe la autora.

Asimismo, le habla a las mujeres que la siguen y a quienes llama “indomables”, con quienes queda claro que se identifica.

Inés dedica su novela a sus hijos (Getty Images)

“Y a ustedes, mis indomables: a las que la vida golpeó, arrastró y puso de rodillas, pero jamás consiguió domesticar. A las que ya se levantaron y a las que todavía están buscando fuerzas para hacerlo. A las que tuvieron que recoger sus propios pedazos y descubrieron que podían reconstruirse distintas, pero nunca menos”, dice el texto.

“Y, sobre todo, a las que alguna vez creyeron que habían perdido su fuego. Este libro es para ustedes”, concluye.

Inés Gómez Mont se prepara para dar a conocer “una verdad que todavía falta por contar” en un siguiente libro

En las notas finales de Ley de Fuego, se especifica que el trabajo literario de Inés Gómez Mont sigue en marcha y por ello, tras publicar su primera novela, se estaría enfocando en un relato de no ficción.

“Próximamente: Una obra nueva de Inés Gómez Mont Arena. Una historia real. Una investigación. Y una verdad que todavía falta por contar”, se lee.

Los otros libros de Inés Gómez Mont

Antes de publicar Ley de Fuego, un título de corte adulto, Inés Gómez Mont ya había presentado cuatro libros infantiles.

María, la niña del lazo azul

María, la niña del lazo azul es el primer libro firmadod por Inés y, probablemente, el que más peso emocional tiene para ella.

Se trata de un cuento sobre el autismo que invita a comprender la forma en que las personas neurodivergentes perciben el mundo.

María, la niña del lazo azul, libro de Inés Gómez Mont (Amazon)

A través de las fortalezas y los desafíos de María, la historia promueve la empatía, el respeto a las diferencias y el amor incondicional entre una madre y su hija.

“Este libro es un puente de comprensión, una voz que te invita a ver con el corazón, y un homenaje al amor incondicional entre madre e hija”, señala la describió del título en Amazon.

“Porque ser diferente no es un defecto, es una bendición de la que gozamos todos. ‘Tu diferencia es tu luz. Y tu luz es mi mayor guía'”, añade sobre este cuento que está “escrito con el corazón por una mamá que aprendió a ver el mundo desde los ojos de su hija”.

Este libro podría estar inspirado en la hija menor de la conductora, quien precisamente se llama María.

Cuando papá se fue, el amor se quedó

Este cuento acompaña a los niños y sus familias en el proceso de comprender la pérdida de un ser querido. Con un lenguaje cálido y accesible, aborda las emociones que surgen ante la ausencia y ofrece una oportunidad para hablar del duelo, encontrar consuelo y reconocer el amor que permanece. Es una lectura dirigida a familias, educadores y terapeutas que acompañan a los niños en momentos difíciles.

Mamá, ¿por qué sigues creyendo?

Mamá, ¿por qué sigues creyendo? es una historia sobre la fe, las dudas y la capacidad de mantener la esperanza frente a la incertidumbre. Publicado en 2026, este libro invita a reflexionar sobre las creencias religiosas y el amor que impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.

Soy Cebella, doy lágrimas de amor

Cebella es una pequeña cebolla que se siente diferente e incomprendida hasta que descubre que sus particularidades son parte de lo que la hace especial. A través de una historia protagonizada por verduras con personalidades propias, este cuento infantil aborda la neurodiversidad y promueve la inclusión, la empatía y el respeto por las diferencias.