Consejero del INE realizarán un análisis público sobre la formula de asignación de los diputados de representación proporcional.

Ciudad de México. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron abordar en un acto público el tema de la aplicación de la fórmula de asignación de curules de representación proporcional (plurinominales), uno de los temas más polémicos frente a la renovación de la Cámara de Diputados del año próximo.

La importancia del asunto radica en que el bloque mayoritario de diputados puede aprobar, con base en esa circunstancia, las reformas constitucionales de su interés.

El encuentro para analizar la representación proporcional en México se realizará este jueves en el INE a partir de tres mesas: perspectiva histórico-sociológica; técnico-jurídica, y política.

Ese acto servirá como preludio para la determinación que se tome el viernes en la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, al votar el anteproyecto en el cual no hay variaciones respecto de lo que determinó el INE en 2024: el límite de la sobrerrepresentación se calcula según los votos obtenidos por partido, no por coalición.

“En la asignación de diputaciones por el principio de Representación Proporcional correspondiente al PEF 2026-2027, este Consejo General verificará los límites de la sobrerrepresentación previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 15, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto de cada partido político nacional en lo individual, y no respecto de las coaliciones”, se lee en el anteproyecto que tras su aprobación en la comisión será puesto a consideración del consejo general.

Para tal efecto – se añade- los triunfos de mayoría relativa obtenidos por candidaturas postuladas por una coalición se contabilizarán al partido político que corresponda conforme a los criterios establecidos en el punto primero (criterios para determinar a qué candidatura – postulada por coalición- corresponde un triunfo distrital).

En 2024, la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) impugnó este reparto aprobado por el INE y luego ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; argumentó que ambas instancias debían interpretar los límites constitucionales considerando las coaliciones y no exclusivamente a cada partido por separado. Su idea central es que no era válido separar a los partidos para calcular su representación parlamentaria, cuando habían competido en alianza en buena parte de los 300 distritos electorales.

En el encuentro organizado por el INE participarán, además de consejeros de este órgano, especialistas que han defendido posiciones distintas entre sí.

Están convocados Jaqueline Peschard, Juan Carlos Silva Adaya, José Woldenberg, Sergio Arturo Bárcena Juárez, Arturo Espinosa, Mariana Calderón Aramburu, y Alenadra Tello, así como representaciones de partidos políticos.