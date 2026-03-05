India: cámara de seguridad capta cómo un hombre casi es aplastado por un ascensor

Un hombre evitó por muy poco una tragedia en Valsad, India, cuando el ascensor de su edificio se elevó bruscamente con la puerta abierta mientras él salía.

बड़ा ही भयावह हादसा है! गुजरात के वलसाड स्थित एक बिल्डिंग की

लिफ्ट के यह हादसा हुआ है. CCTV फुटेज देख रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. pic.twitter.com/dW0MjyejDu — Priya singh (@priyarajputlive) March 3, 2026

Las imágenes de seguridad muestran que, tras detenerse en planta baja, el elevador ascendió de repente justo cuando el residente había sacado una pierna de la cabina.

Logró liberarse rápidamente, sufriendo solo una leve lesión en la cabeza al golpearse con el marco superior, y fue dado de alta sin peligro.