Index renovará presidencia; comenzará proceso en octubre

El presidente de Index René Espinosa Terrazas indicó que en el mes de octubre comienza el proceso de sucesión, con el fin de conocer las bases para dar paso a un nuevo presidente en la industria de manufactura.

Espinosa Terrazas señaló que a partir de octubre entra una pausa para revisar las bases y seleccionar a directores de plantas que puedan llevar el cargo durante los próximos tres años.

La nueva era de Index comenzará en el mes de enero con la toma de protesta del nuevo líder y con el último informe de actividades de Espinosa.

Además, se estará dando la renovación de presidencias de los clústers que conforman la industria de manufactura.