CMIC reporta 4 mil mdp en inversión pública hasta agosto

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos

Montaño Arreola indicó que se han registrado 4 mil millones de pesos de inversión en lo que va del año en conjunto de todas las dependencias municipales, estatales y federales

En este sentido el lider del sector constructor comentó que el 5to Informe del alcalde Marco Bonilla se resaltó los 3 puentes viales que se realizaron y uno que esta en proceso en la Prolongación Teófilo Borunda por ellos son buenos resultados con mayor desarrollo en la ciudad.

“De todas las dependencias que hacen obra pública al mes de agosto andamos por arriba de los 4 mil millones de pesos invertidos en obra pública, esto representa 300 licitaciones, lo vemos muy favorable y esperamos que cierre fuerte el año”, comentó.

La CMIC continua con el proceso de impulsar las empresas locales en trabajos a favor de la ciudad, participando en los procesos de licitación con el objetivo de realizar obra pública y detonar el empleo y economía, ya que el sector constructor es de los principales pilares.