Aprueban iniciativa ante el Congreso de la Unión para incorporar el 02 de noviembre como día de descanso obligatorio

Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron la iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión que pretende incorporar expresamente el día 02 de noviembre de cada año, como día inhábil o de descanso obligatorio para las y los trabajadores en el país.

Este documento, fue presentado por el diputado Óscar Avitia Arellanes, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien detalló al Pleno que esto se realizaría mediante una reforma al artículo 74 de la Ley federal del Trabajo, a efecto de armonizar la actividad gubernamental con una de las expresiones culturales más significativas del pueblo mexicano.

La reforma consiste, en:

Artículo 74. …

I. a V. …

VI. El 2 de noviembre, en conmemoración del Día de Muertos;

VII. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre;

VIII. El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

IX. El 25 de diciembre, y

X. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Detalló que el Día de Muertos, celebrado el 2 de noviembre, ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por constituir una tradición ancestral que fortalece la identidad colectiva, la cohesión social y la transmisión intergeneracional de valores culturales.

En consecuencia, su reconocimiento normativo como día inhábil no solo responde a una práctica social ampliamente arraigada, sino que se alinea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos culturales.