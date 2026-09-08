Celebra Guillermo Ramírez la inauguración de la Ciudad Judicial en Parral

El diputado por el Distrito XXI destacó que el nuevo espacio acercará servicios de justicia a las familias de la región y fortalecerá la atención especializada.

Hidalgo del Parral, Chih.- La puesta en marcha de la nueva Ciudad Judicial representa un paso importante para fortalecer el acceso a la justicia en Parral y la región sur del estado, destacó el diputado local por el Distrito XXI, Guillermo “Memo” Ramírez.

El legislador celebró que Parral cuente ahora con instalaciones modernas, dignas y funcionales que permitirán concentrar en un mismo espacio diversos servicios que anteriormente se encontraban dispersos, entre ellos los juzgados civiles y familiares, la Defensoría Pública, Justicia Alternativa y Atención Temprana.

Señaló que esta concentración facilitará los trámites y permitirá brindar una atención más cercana y eficiente a quienes acuden ante las autoridades judiciales.

Ramírez destacó especialmente la puesta en funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM), con el que Parral se convierte en el tercer municipio del estado en contar con este servicio especializado.

“Cuando hablamos de justicia familiar no hablamos únicamente de expedientes y procedimientos; hablamos de personas, de familias y, sobre todo, del bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Contar con un espacio seguro y profesional para las convivencias familiares representa un avance importante para nuestra región”, señaló.

El diputado por el Distrito XXI reconoció el trabajo de las instituciones para fortalecer su presencia en Parral y afirmó que desde el Congreso del Estado continuará respaldando las acciones que contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho y mejorar los servicios para las familias de la región.

“Parral es tierra de historia, pero también debe ser tierra de instituciones fuertes, de justicia y de oportunidades.”