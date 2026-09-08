Enfocado en los retos del campo chihuahuense y en buen cierre de administración: Mauro

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz señaló que se encuentra enfocado en hacer un buen cierre de administración y en atender los retos que enfrenta el campo chihuahuense.

No obstante, aclaró su interés en apoyar los proyectos políticos que representan los gobiernos humanistas, pero enfocados en lo que le compete a la Secretaría de Desarrollo Rural.

Adelantó que este martes se llevará a cabo la primera sesión del Grupo Estatal de Sanidad Animal para definir una nueva estrategia que ayude a contener y erradicar la plaga del gusano barrenador en el ganado, con miras a reanudar la exportación hacia Estados Unidos.