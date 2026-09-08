Congreso reforma Código Penal para sancionar las lesiones provocadas por ataques con ácido o sustancias químicas

_-Se aplicará de uno a tres años de prisión cuando las lesiones se infieran en contra de niñas, niños o adolescentes, o de una mujer por razón de género._

El Congreso Estatal reformó el Código Penal del Estado de Chihuahua, a fin de sancionar las lesiones provocadas por ataques con ácido o sustancias químicas y; envío al Congreso de la Unión, una iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias en la materia.

Sobre el primer punto, la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva, expuso que la reforma señala que cuando las lesiones se infieran mediante cualquier tipo de gas, compuesto químico, ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas, reactivas o líquidos a altas temperaturas, la pena de prisión se incrementará en una mitad.

Además de la sanción que corresponda conforme al párrafo anterior, se aplicará de uno a tres años de prisión cuando las lesiones se infieran en contra de niñas, niños o adolescentes, o de una mujer por razón de género.

Sobre la iniciativa enviada al Congreso de la Unión, dijo que se busca reformar el artículo 6, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6.- Los tipos de violencias contra las mujeres son:

…

VII. Violencia ácida.- Es todo acto intencional que cause daño físico, lesiones, alteraciones o menoscabo en la integridad de la víctima, mediante el uso de cualquier tipo de gas, compuesto químico, ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas, reactivas o líquidos a altas temperaturas;

VIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Cabe mencionar que las iniciativas fueron presentadas por las diputadas: Alma Yesenia Portillo Lerma (MC), Joceline Vega Vargas (PAN), Nancy Janet Frías Frías (PAN), e Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT).