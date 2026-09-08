Invita JMAS Chihuahua a la ciudadanía a formar Comités de Aguardianes

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua invitó a las y los habitantes de la capital a conformar un Comité de Aguardianes en sus colonias.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, informó que actualmente se cuenta con cerca de 200 comités distribuidos en distintas zonas de la ciudad, cuyos integrantes interactúan activamente en acciones para promover el uso responsable del recurso hídrico y pueden realizar reportes a través de la aplicación móvil de Aguardianes.

Además, quienes forman parte del programa pueden acceder a distintos beneficios gracias a los más de 70 patrocinadores que se han sumado a esta iniciativa como reconocimiento a su compromiso.

Los vecinos que conforman un comité también tienen acceso a un grupo de WhatsApp, mediante el cual pueden mantener comunicación directa y canalizar de manera más ágil y eficiente las gestiones relacionadas con su colonia.

Para quienes deseen formar parte de esta iniciativa y conformar un Comité de Aguardianes en su colonia, la JMAS Chihuahua pone a disposición el número de WhatsApp 614 458 7376, donde podrá solicitar mayor información y recibir orientación sobre el proceso.