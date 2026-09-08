Invita FCCF-UACH a todo el público a participar en sus servicios y actividades deportivas

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) invita a la comunidad universitaria y a todo público a aprovechar los diferentes servicios y actividades disponibles en sus instalaciones, con el propósito de incentivar el deporte, la convivencia y el cuidado de la salud.

Entre las opciones disponibles se encuentran básquetbol, gimnasia artística, gimnasia básica, gimnasia olímpica, gimnasia rítmica, karate, natación, pesas y tanda libre, además de programas especializados como la Escuela de Deporte Adaptado, estimulación temprana y estimulación temprana acuática.

La FCCF también cuenta con servicios complementarios como el Laboratorio de Actividad Física y Valoración Médica, además de la credencial de acceso a sus instalaciones, con el objetivo de brindar a los usuarios espacios seguros, cómodos y adecuados para el desarrollo de sus actividades físicas y deportivas.

Para realizar la inscripción, los interesados deberán contar con su CURP y los comprobantes de pago correspondientes (tickets), acudir al área de recepción para completar el proceso e imprimir su credencial. Una vez concluido este procedimiento, podrán comenzar a disfrutar de las actividades seleccionadas.

Los precios actualizados para 2026 pueden consultarse en la tabla de costos proporcionada por la Facultad. Con esta oferta, la FCCF refrenda su compromiso de fomentar estilos de vida activos y saludables, al poner a disposición de la comunidad alternativas para ejercitarse, convivir y alcanzar sus objetivos físicos y deportivos.