Indaga FDZO muerte de femenina en celdas de la Policía Municipal en Guerrero

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, investiga en torno a fallecimiento de una mujer en las celdas de Seguridad Pública del municipio de Guerrero, al parecer por suicidio, en hechos registrados la madrugada de ayer domingo 11 de octubre.

En los separos de la cárcel pública, ubicada en las calles Juárez y 10ª de la ciudad de Guerrero, los agentes tuvieron a vista el cuerpo sin vida de quien fue identificada como Wendy Isabel G. C., de 22 años de edad.

De acuerdo a los primeros reportes, la mujer fallecida había sido detenida por faltas administrativas, luego de ser reportada por agredir personas al encontrarse bajo los influjos de bebidas embriagantes, en el bar denominado El Intimo.

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, con entrevistas al personal encargado de turno al momento en que fue reportado el deceso de la femenina presuntamente por suicidio.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.