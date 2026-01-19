Incrementó Salario Diario Promedio un 8.6% en 2025; Chihuahua por arriba del promedio nacional

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer el comportamiento del Salario Diario Promedio (SDP) que se arrojó en diciembre 2025, el salario creció un 8.6% y Chihuahua arroja a un buen salario digno a lo que se da a nivel nacional.

Se informó que en el estado de Chihuahua el SDP llegó a $ 661.8 pesos, esto creció un 8.6% en comparación del 2024.

Tan solo en diciembre 2025, el SDP del estado fue superior al promedio nacional en 5.41%, equivalente a 34.0 pesos más.

El sector con el SDP más alto en el estado es Generación de Agua y Luz con $1,352.7 pesos, concentrando al 0.6% del total de trabajadores asegurados.

El 49.0% de los trabajadores asegurados está en el sector transformación y ganan un promedio de $714.7 pesos diarios (en promedio $21,739.5 pesos al mes).

La región de Juárez presenta el SDP más alto de la entidad de $738.7 pesos diarios.