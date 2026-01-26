Incrementan precios en la primera quincena de enero; Chihuahua tiene 3.64% de inflación

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer el comportamiento del índice nacional de precios al consumidor de la primera quincena de enero 2026, se resaltó un incremento en comparación al mismo periodo del 2025.

En la primera quincena de enero de 2026, el INPC registró un nivel de 143.466: aumentó 0.31 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.77 por ciento. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.20 % y la anual, de 3.69 %.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.43 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.69 % y los de servicios, 0.19 por ciento.

Para el estado de Chihuahua, la variación anual fue de 3.83% posicionándose como la entidad de la frontera norte número 5 con menor inflación anual.

Los tres productos con mayor variación porcentual en el Estado, fueron Muebles aparatos y accesorios domésticos 6.43%; Salud y cuidado personal 6.08% y Educación y esparcimiento 4.16%.

Por ciudades:

o Ciudad Jiménez con una inflación de 3.51%, lugar 25 con menor inflación de 55 ciudades.

o Para la Ciudad de Chihuahua la inflación fue de 3.64%, ocupa el lugar 31 con menor inflación.

o En Ciudad Juárez la cifra fue de 4.06%, lugar 38 con menor inflación.