Incendio en vivienda de la colonia Ampliación 2 de Octubre deja daños en dos habitaciones

Un incendio registrado en una vivienda de la colonia Ampliación 2 de Octubre movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Municipal, quienes acudieron para atender la emergencia y evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del inmueble.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles 15 de Enero y Ramón Núñez, donde los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras correspondientes para controlar y sofocar el fuego.

El incendio dejó daños materiales en dos habitaciones de la casa; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas, por lo que la emergencia concluyó sin víctimas.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, las cuales deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.