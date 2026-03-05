Incendio consume predio con llantas y pastizal en la colonia Sacramento

Un fuerte incendio se registró la tarde de este martes en un predio ubicado en la colonia Sacramento, a la altura del kilómetro 27 de la carretera a Ciudad Juárez, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió en un terreno de más de una hectárea donde, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraban cientos de llantas utilizadas como parte del cerco perimetral, además de hierba y zacate seco, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

El fuego consumió gran parte del cercado del predio, así como algunos corrales que se encontraban en el lugar. A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas.

Debido a la gran cantidad de material combustible, el incendio generó una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para combatir el fuego, para lo cual fue necesaria la intervención de al menos dos unidades extintoras y tres cisternas, logrando finalmente sofocar el siniestro tras varios minutos de labores.

Las autoridades no reportaron de momento las causas que originaron el incendio.