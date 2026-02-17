Incendio consume habitación en vivienda del Cerro de la Cruz

La noche de este martes se registró un incendio en una casa habitación ubicada en el cruce de las calles De la Llave y 68, en la colonia Cerro de la Cruz.

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego se originó en una habitación situada en la parte trasera del domicilio, la cual resultó con daños totales.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron una unidad extintora y una cisterna para sofocar el siniestro. De manera simultánea, agentes de la Policía Municipal aseguraron el perímetro para facilitar las maniobras y evitar riesgos a vecinos de la zona.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado en su totalidad. No se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales. Las autoridades investigan las posibles causas que originaron el fuego.