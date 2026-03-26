Incendio consume corralón en la colonia Nueva España; no hay lesionados

Un incendio consumió un corralón ubicado en el cruce de las calles Hierve y Nueva España, cerca de la Vialidad CH-P, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este jueves. El fuego se propagó entre maquinaria, piezas automotrices y madera almacenadas en el predio, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

El lugar se encuentra junto a una guardería y varios negocios, situación que causó alarma entre vecinos y trabajadores, quienes realizaron el reporte al sistema de emergencias. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente y lograron sofocar las llamas antes de que alcanzaran inmuebles cercanos, con apoyo de la Policía Municipal y personal de Protección Civil.

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Las causas del incendio aún no han sido determinadas, por lo que se llevarán a cabo los peritajes correspondientes para establecer el origen del siniestro.