Incautó AEI Zona Sur más de una tonelada de marihuana en octubre

Como parte de las acciones permanentes para combatir los delitos y fortalecer la seguridad en la región sur de la entidad, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) dio a conocer los resultados obtenidos durante el mes de octubre de 2026, entre los que destacan importantes aseguramientos de droga.

De acuerdo con el reporte estadístico, el 11 de octubre, los policías investigadores 983 kilogramos de marihuana en la comunidad de Santa Rosa, municipio de Hidalgo del Parral.

Asimismo, el 20 de octubre, en la localidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, aseguraron 160 kilogramos del citado enervante. En diversas intervenciones se aseguraron diversas porciones de la hierba, así como 4.1 gramos de cocaína y 4.48 gramos de cristal.

En el mismo periodo, se recuperaron 12 vehículos con reporte de robo y se aseguraron otras 21 unidades por irregularidades en los documentos o por estar relacionados con hechos delictivos.

Como parte de las acciones para combatir la incidencia delictiva, se cumplimentaron 45 órdenes de aprehensión y se realizaron 23 detenciones en flagrancia, por la probable comisión de diversos delitos.

También, mediante labores de investigación y búsqueda, se logró localizar a seis personas que contaban con reporte de robo, brindando certeza a sus familiares.

Como resultado de las intervenciones realizadas por los agentes, se aseguraron cuatro armas de fuego, dos largas y dos cortas, además, 61 cartuchos de diversos calibres.

Durante el periodo que se informa, efectuaron cinco cateos, diligencias en las que se obtuvieron indicios y elementos de prueba que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de carpetas de investigación.

Desplegaron 198 operativos en los municipios de la región sur, con el propósito de inhibir la comisión de delitos, fortalecer la presencia policial y brindar seguridad a la ciudadanía.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, refrenda su compromiso de mantener el trabajo permanente de investigación y persecución de los delitos, mediante acciones estratégicas y coordinadas que permitan fortalecer la seguridad y garantizar el acceso a la justicia para las familias chihuahuenses.