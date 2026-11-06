Detiene Policía Municipal a hombre por probable participación en agresión en Praderas del Sur

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de noviembre de 2026.- Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 27 años por su probable participación en una agresión que dejó a otro hombre lesionado en la colonia Praderas del Sur.

Policías del Distrito León atendieron un reporte de riña en el cruce de las calles Praderas de Sudán y Praderas de Patagónicas, donde encontraron a un hombre inconsciente. Los agentes solicitaron apoyo médico y una policía le brindó los primeros auxilios. Después, paramédicos lo trasladaron al Hospital para su atención.

Con la descripción que se les proporcionó, los policías realizaron un recorrido por la zona y localizaron a un hombre que coincidía con las características, en la calle Praderas de Malí, cerca del cruce con Praderas de Australia, donde lo detuvieron.

Los agentes aseguraron un palo de madera, un fragmento de bloque y prendas de vestir presuntamente relacionadas con los hechos. El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de la investigación.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.