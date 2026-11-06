Detuvo EPE a hombre con aparente marihuana en la colonia Los Portales

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de noviembre de 2026.- Agentes del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 29 años por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras localizarle una bolsa con hierba seca con las características similares a la marihuana.

La intervención ocurrió durante un recorrido preventivo por las calles Frente Colonias Populares y José García, en la colonia Los Portales, donde los policías observaron que un hombre arrojó una pipa al suelo al percatarse de la presencia de las unidades.

Al revisar el objeto, uno de los agentes detectó que contenía aparente marihuana. Durante una inspección superficial al hombre, los elementos localizaron una bolsa de hierba de características similares.

El detenido, identificado como Junior Alberto A. C., fue trasladado al Centro de Detención Zona Norte para su revisión médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con lo asegurado, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.