Inauguran puente vehicular en el municipio de Santa Isabel

Con el objetivo de mejorar la movilidad y conectividad de las familias de localidad de La Boquilla, municipio de Santa Isabel, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vásquez, inauguró un nuevo puente vehicular.

La infraestructura permitirá mejorar los desplazamientos de los habitantes y el acceso a la comunidad, con mejores condiciones para sus actividades cotidianas.

Granillo Vázquez dijo que este proyecto, beneficia directamente a las familias de la zona, por lo que resaltó la importancia de ejercer los recursos públicos con responsabilidad.

Reconoció la coordinación entre las autoridades municipales y las instancias que participaron en la construcción de esta obra.

Por su parte el alcalde de Santa Isabel, Fernando Ortega Balderrama, refrendó su compromiso de impulsar acciones para las localidades de la región.