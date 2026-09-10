Inaugura UACH XXVII Congreso Internacional de la FEMEG

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas (FMyCB) inauguró el XXVII Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Endoscopia Ginecológica (FEMEG), encuentro que reúne en Chihuahua a especialistas, investigadores, docentes y profesionales en formación para compartir conocimientos y experiencias en el campo de la cirugía ginecológica y las técnicas de mínima invasión.

Durante el acto protocolario el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la UACH resaltó la participación de la institución en la formación de especialistas en cirugía mínimamente invasiva, así mismo reconoció la labor de la FEMEG en materia de educación médica continua y la participación en el congreso de profesores e investigadores de Brasil, Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela y México. Señaló que las técnicas de mínima invasión representan avances importantes para las pacientes, al permitir procedimientos con menor dolor, además de favorecer una recuperación más rápida.

Asimismo, se destacó el orgullo de la UACH por recibir este encuentro y resaltó la trayectoria de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, una de las áreas con mayor tradición dentro de la institución. Recordó que la Universidad inició hace 72 años con las escuelas de Derecho, Ingeniería y Medicina, las cuales posteriormente evolucionaron hasta consolidarse como facultades con una amplia oferta de formación profesional y de posgrado.

Cabe resaltar que el Congreso contempla actividades académicas como simposios simultáneos, conferencias magistrales, cursos especiales y se desarrollarán del 9 al 12 de septiembre.