Inaugura UACH Simposio Internacional de Economía Circular y Materiales Biobasados

Especialistas e investigadores de Iberoamérica se reúnen para impulsar la innovación sostenible y la vinculación entre la ciencia y el sector productivo.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, en colaboración con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) y la Red CYTED BioRed Iberoamérica, inauguró el Simposio Internacional de Economía Circular y Materiales Biobasados: Hacia una Validación Industrial en Iberoamérica, que se desarrollará los días 28 y 29 de septiembre de 2026.

Durante el arranque el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, director de Investigación y Posgrado de la UACH, resaltó la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones como la UACH y el CIMAV, al considerar que el trabajo conjunto permite ampliar las oportunidades de investigación y desarrollo científico.

También hizo hincapié en la necesidad de fomentar la investigación desde los niveles educativos básicos y medio superior, con el objetivo de acercar la ciencia a las nuevas generaciones y ampliar las oportunidades de formación científica.

Por su parte, la secretaria de Investigación y Posgrado de la FZyE-UACH, la Dra. Rosalía Sánchez Basualdo, destacó la relevancia de generar nuevas alternativas para reducir pérdidas, aprovechar los subproductos de las actividades productivas y transformarlos en oportunidades de innovación y desarrollo.

Señaló que Chihuahua, por su importante actividad industrial y productiva, cuenta con condiciones para impulsar iniciativas de economía circular y el desarrollo de materiales biobasados. Asimismo, subrayó que la investigación adquiere mayor sentido cuando responde a las necesidades del entorno y fortalece la vinculación entre el conocimiento generado en los laboratorios y el sector productivo.

Con este simposio, la UACH fortalece su compromiso con la investigación, la colaboración interinstitucional y el desarrollo de soluciones sostenibles que contribuyan al aprovechamiento responsable de los recursos y a la innovación en beneficio de la sociedad.