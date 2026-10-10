Tigres ruge y tumba al líder Toluca

Con otro juego de múltiples errores en la zona defensiva, los Diablos Rojos cayeron 3-2 en su visita a la cancha de Tigres y, sin que haya jugado su partido de la Jornada 11, le cedieron al América el primer puesto de la clasificación.

Aunque los felinos no llegaban en su mejor momento, se motivaron ante un rival con el que tenían cuentas pendientes y mostraron la que probablemente sea su mejor versión del Apertura 2026.

Paulinho descontó al 42′, tras un servicio de Brian García que Erick Gutiérrez dejó pasar, descolocando a la zaga.El empate fue obra de Federico Viñas, que ingresó para el complemento. El charrúa recibió un saque de banda y metió el cuerpo ante Rafael Guerrero para definir de media vuelta, en el 54′.El momento anímico parecía estar del lado escarlata, pero los de casa recuperaron la ventaja con otra floja respuesta de García, quien rechazó al centro antes de que Brunetta lo volviera a superar con un túnel, al 60′.

Información de Agencia Reforma