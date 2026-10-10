CUM toca puertas a empresarios para mejorar calles comerciales del Periférico de la Juventud

El Consejo de Urbanización Municipal (CUM) busca sumar a empresarios y propietarios de plazas comerciales para mejorar las condiciones de las vialidades en zonas de alta actividad económica, mediante esquemas de coparticipación con el Gobierno Municipal, informó el gerente general del organismo, Ricardo Santana.

En entrevista para Entre Líneas, explicó que actualmente se realizan acercamientos con empresarios de la calle Vista del Sol, ubicada entre el Periférico de la Juventud y Tomás Valles, donde se concentra una importante actividad comercial, con plazas, hoteles, bancos, gasolineras y complejos empresariales.



Señaló que el pavimento presenta deterioro, por lo que se plantea realizar un recarpeteo integral para mejorar la movilidad y las condiciones de acceso a los negocios.

Santana detalló que la propuesta contempla un esquema de participación en el que los empresarios aportarían el 70 por ciento de la inversión, mientras que el CUM cubriría el 30 por ciento, además de encargarse de la ejecución de la obra. El proyecto representaría una inversión superior a los tres millones de pesos para rehabilitar la calle en ambos sentidos.

El funcionario capitalino indicó que existe interés por parte de los propietarios de las plazas comerciales, quienes actualmente revisan la propuesta con sus respectivos consejos directivos. Confió en que durante las próximas semanas puedan concretar los acuerdos para ejecutar los trabajos en los siguientes meses, como parte de una estrategia para involucrar al sector privado en el mejoramiento de las vialidades que benefician directamente a sus actividades comerciales.