Impulsa Gilberto Loya profesionalización policial en 16 municipios de Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) inició esta semana el programa de Formación Inicial y Formación Inicial Equivalente para policías municipales de 16 municipios de Chihuahua, como parte de la estrategia estatal para fortalecer y profesionalizar a las corporaciones de seguridad local.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que la capacitación permanente y la certificación de los cuerpos policiacos son fundamentales para consolidar instituciones más preparadas, cercanas a la ciudadanía y con mejores herramientas para proteger a las familias chihuahuenses.

Dentro de los programas académicos se contempla la Formación Inicial para Policía de Proximidad, dirigida a aspirantes de nuevo ingreso, con una duración de mil 80 horas, así como la Formación Inicial Equivalente para elementos en activo, con duración de 540 horas, enfocada en regularizar y fortalecer el estado de fuerza de las corporaciones municipales.

Como parte del apoyo integral brindado a las y los participantes, el instituto encargado de la capacitación proporciona hospedaje y alimentación a los elementos que permanecen en formación dentro de sus instalaciones.

En esta etapa iniciaron actividades 25 elementos de Hidalgo del Parral y 4 elementos de Batopilas, mientras que también se formalizó el Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional para Formación Inicial Equivalente con municipios como Ascensión, Ahumada, Balleza, Buenaventura, Cusihuiriachi, Jiménez, Madera, Moris, Namiquipa, Ocampo, Ojinaga, San Francisco de Conchos, Saucillo y Uruachi, entre otros.

Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) supervisa que cada agente municipal cuente con sus evaluaciones de control de confianza vigentes y mantenga actualizado su Certificado Único Policial (CUP), garantizando que las certificaciones se realicen bajo estándares nacionales.

Con estas acciones, la SSPE refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo la preparación y profesionalización de las corporaciones municipales para consolidar cuerpos policiales más capacitados y eficientes en todo el estado.