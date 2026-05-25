Advierte SSPE sobre fraudes digitales rumbo al Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Cibernética, emitió una alerta preventiva ante el incremento de fraudes digitales relacionados con la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente aquellos que utilizan páginas falsas, aplicaciones fraudulentas y enlaces maliciosos para engañar a usuarios.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de prevención digital impulsada por la dependencia para proteger el patrimonio y la información personal de las y los chihuahuenses.

De acuerdo con análisis realizados por personal especializado de la Policía Cibernética, se ha detectado la circulación de sitios web y aplicaciones que prometen transmisiones gratuitas de los 104 partidos del Mundial 2026, cuando en realidad buscan robar contraseñas, datos bancarios, información personal e incluso tomar control de dispositivos móviles.

Las investigaciones revelan que los ciberdelincuentes utilizan logotipos, nombres e identidad visual apócrifa de plataformas oficiales de streaming y de la propia FIFA para aparentar legitimidad y generar confianza entre los usuarios.

Entre las principales modalidades detectadas destacan la descarga de aplicaciones infectadas con malware mediante archivos APK fuera de tiendas oficiales, robo de datos bancarios a través de supuestos pagos “premium”, suscripciones ocultas, permisos excesivos al dispositivo móvil y distribución masiva de enlaces fraudulentos por WhatsApp, SMS y redes sociales.

Además, la SSPE alertó sobre otros esquemas de fraude que suelen incrementarse durante eventos deportivos internacionales, como la venta falsa de boletos, paquetes turísticos inexistentes, falsas promociones para ganar entradas, páginas clonadas de apuestas deportivas y correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la FIFA, agencias de viajes o empresas reconocidas.

Ante esta situación, la dependencia recomendó evitar páginas o aplicaciones que prometan transmisiones gratuitas, descargar únicamente aplicaciones desde tiendas oficiales, verificar desarrolladores y reseñas, activar la verificación en dos pasos y no compartir códigos bancarios o de autenticación.

Asimismo, la SSPE recordó que las plataformas oficiales relacionadas con el Mundial 2026 incluyen FIFA App, FIFA+, así como los servicios autorizados en México de ViX, TUDN y TV Azteca.

Finalmente, la Policía Cibernética exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de fraude o actividad sospechosa a través del teléfono 614-429-3300 extensión 10955, vía WhatsApp al 656-280-9562 o al correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.