Convocan a apoyar a Maru Campos en la FGR

A través de redes sociales comenzó a circular una convocatoria para externar apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván previo a su comparecencia en la Fiscalía General de la República (FGR).

La convocatoria a cargo del movimiento civil “Ciudadanos Unidos por el Rescate de México” hace un llamado para reunirse el miércoles 27 de mayo a las 9:00 horas en las delegaciones de la FGR de Chihuahua y Ciudad Juárez.

Fue el ayer sábado cuando agentes del Ministerio Público de la FGR acudieron a Palacio de Gobierno para notificar a la gobernadora Maru Campos a efecto de que acuda a comparecer en calidad de testigo el próximo 27 de mayo a las 10:00 horas.

Asimismo, trascendió que también fue citado el exfiscal general César Jáuregui Moreno, derivado de los hechos ocurridos en El Pinal, Morelos los días 17,18 y 19 de abril en donde, luego de un operativo para desmantelar un narco laboratorio, dos agentes estadounidenses perdieron la vida.