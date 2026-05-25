Maru siempre da la cara, atenderá citatorio de la FGR: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda aseguró que la gobernadora Maru Campos dará cara ante el embate político del que ha sido objeto por parte del Gobierno Federal.

En entrevistas para Azucena Uresti, dijo que la mandataria atenderá la notificación de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer en calidad de testigo el próximo 27 de mayo a las 10:00 horas en la delegación de Ciudad Juárez.

De la Peña Grajeda reiteró que hay un doble rasero entre el resto que se le da a Maru Campos y el que recibe el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Destacó que mientras a la gobernadora se le juzga por combatir al crimen organizado, al de Sinaloa se le protege de las acusaciones por presuntos vínculos con el narco que el gobierno de Estados Unidos realizó.

“Ella siempre ha dado la cara, es una mujer valiente. No es la primera vez que recibe hostigamiento por el mal uso de las instituciones dedicadas a la procuración de justicia, ya hubo un momento en donde Javier Corral, lamentablemente exgobernador de este Estado, la persiguió más o menos en los mismos términos”.