Chihuahua 6to lugar nacional en valor agregado en maquiladoras IMMEX

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer el reporte de la Industria IMMEX con corte a marzo 2026, Chihuahua 6to lugar a nivel nacional en valor agregado.

Chihuahua es el 6° lugar nacional en valor agregado, aportando $69,672 MDP acumulados, lo que representa el 6.8% del total nacional.

Dato del mes: En marzo, la integración de insumos nacionales alcanzó un 9.13%.

Promedio acumulado: El promedio en lo que va del año (ene-mar) se sitúa en 7.92%.

Chihuahua es 2° lugar nacional en personal ocupado con 385,450 trabajadores, el personal administrativo se mantiene en el 2° lugar nacional ($36,201 mensuales).

El valor agregado de la entidad se distribuye de la siguiente forma:

– 50.6% Remuneraciones pagadas (13.4% del total nacional en este rubro).

– 27.6% Consumo de bienes y servicios (8.0% del total nacional en este rubro).

– 21.9% Compra de insumos nacionales (2.9% del total nacional en este rubro).