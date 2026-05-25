Prevén lunes con vientos y caluroso en territorio estatal

Para este lunes, la corriente en chorro subtropical, en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, un sistema frontal bordeando la frontera noreste del país, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de poco caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente frío en la zona serrana, cielo de parcialmente nublado a nublado.

🌫️🌧️⛈️ En entidades del noroeste y noreste de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/6qMKcui8VG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 25, 2026

Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Flores Magón, San Francisco de Borja, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Sueco, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, San Francisco de Conchos, y Manuel Benavides.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Julimes, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, Camargo, La Cruz, Coyame, Nueva Holanda y Ojinaga.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, oeste y suroeste, incluye: Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Guazapares, Urique, Batopilas y El Vergel.

Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte y noreste, incluye: Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Coyame, Nueva Holanda y Ojinaga; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de la zona noreste, incluye: Ahumada, Janos, Nuevo Casas Grandes, Aldama, Julimes, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 34/19, Juárez 31/23, Janos 31/18, Madera 25/8, Temósachi 27/6, Cuauhtémoc 28/12, Ojinaga 35/22, Delicias 35/21, Camargo 34/20, Jiménez 33/19, Parral 31/17, Creel 23/5, Chínipas 37/21, Guachochi 23/4, El Vergel 22/2.