Sesionará Mesa de Seguridad Estatal en Cuauhtémoc

Este lunes la Mesa de Seguridad Estatal sesionará en el municipio de Cuauhtémoc, para el análisis de la incidencia delictiva.

La reunión estaría presidida por la gobernadora Maru Campos, acompañada del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el secre de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chavez y el encargado del despacho en la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto.

Asimismo, asistirán representantes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y autoridades municipales de la región occidente.