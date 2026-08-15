Fortalece Gilberto Loya coordinación con el Poder Judicial de Chihuahua mediante Plataforma Centinela

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, fortaleció la coordinación institucional con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, mediante una reunión de trabajo en la que magistrados, principalmente del ámbito penal, así como representantes del Órgano de Administración Judicial y de la Defensoría Pública, conocieron de primera mano las capacidades de Plataforma Centinela y el trabajo operativo que se desarrolla desde Torre Centinela.

Durante el encuentro que se realizó durante el viernes, los representantes del Poder Judicial realizaron un recorrido por las instalaciones de Torre Centinela, en Ciudad Juárez, donde pudieron conocer los diferentes espacios desde los que se desarrollan labores de monitoreo, seguimiento y análisis de información para fortalecer las investigaciones de seguridad.

Asimismo, se realizó una demostración del funcionamiento de las plataforma Centinela, la cual permiten dar seguimiento a distintos acontecimientos y generar información que posteriormente puede ser integrada en informes y colaboraciones institucionales.

El encuentro permitió explicar a magistrados y representantes del Poder Judicial los procesos mediante los cuales la SSPE integra información y atiende las solicitudes de colaboración realizadas por las distintas fiscalías, documentación que posteriormente puede formar parte de los procedimientos que son analizados por jueces y magistrados.

La reunión tuvo como principal objetivo fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia, así como generar un mayor conocimiento sobre las herramientas tecnológicas y los procedimientos que permiten aportar información a las investigaciones y procesos judiciales.

Con este tipo de ejercicios, la SSPE refrenda su compromiso de mantener una colaboración permanente con las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, aprovechando las capacidades tecnológicas de Plataforma Centinela para contribuir al fortalecimiento de la seguridad y el acceso a la justicia en Chihuahua.