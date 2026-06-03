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Impulsa Alfredo Chávez entornos más seguros en escuelas de la Panorámico

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial en el entorno escolar, el diputado del PAN, Alfredo Chávez Madrid, acudió a la Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledano y al Jardín de Niños Luz María Serradell, en la colonia Panorámico, donde participó en la pintura de pasos peatonales junto a directivos, madres y padres de familia.

La actividad se realizó con el director de la primaria, profesor Manuel Quintana Millán; la directora del jardín de niños, maestra Patricia Hernández; la secretaria de la Sociedad de Padres de Familia, Alexa Millán Medina, e integrantes del Consejo Escolar de Participación Social. Los trabajos beneficiarán a cerca de 380 alumnas y alumnos que diariamente ingresan y salen de estas escuelas.

También participó Dana Sofía Olivas, alumna del plantel y Alcaldesa de Chihuahua por un Día 2026. Durante el encuentro, Chávez Madrid señaló que “si queremos cuidar a nuestras niñas y niños, también debemos cuidar los espacios por donde caminan todos los días para llegar a su escuela”.

El legislador recordó que estas acciones ya se han realizado en la Primaria Quetzalcóatl, en Infonavit; en las primarias 15 de Mayo y Narciso Mendoza, en Mármol III; y en la Primaria Felipe Ángeles. Señaló que esta línea de trabajo busca atender necesidades concretas de seguridad vial en escuelas y colonias de Chihuahua.

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