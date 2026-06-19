Imparte FGE Noroeste capacitación de legalidad y ética en el servicio público a funcionarios

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal de Servicios Periciales, agentes del Ministerio Público y personal administrativo de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, recibieron una plática de capacitación impartida por la Unidad de Ética de la dependencia.

Durante la plática, se trataron temas relacionados con el marco de la legalidad, los principios éticos y las responsabilidades inherentes al servicio público, destacando la importancia de conducirse con profesionalismo, integridad, transparencia y apego a la normatividad vigente en el desempeño de sus funciones.

Estas acciones fortalecen la cultura institucional y permiten reforzar el compromiso de las y los servidores públicos con la ciudadanía, promoviendo una atención de calidad, el respeto a los derechos de las personas y el cumplimiento de los principios que rigen el servicio público.

La capacitación tuvo como finalidad sensibilizar al personal sobre la relevancia de actuar bajo los más altos estándares de ética y legalidad, contribuyendo así al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.