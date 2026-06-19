Se reúne Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; van por generar tres dictámenes, dos constitucionales y uno legal

La tarde de este viernes y después de que ayer fuera aprobado un documento base para armar un dictamen general que aglomere las diversas iniciativas de reforma electoral, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado que preside Guillermo Ramírez, se reunieron para continuar con el proceso legislativo de las mencionadas iniciativas.

Dicha propuesta de presentar el mencionado documento base fue realizada ayer por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, quien explicó que dentro de ese documento están enlistadas las iniciativas en las que existen coincidencias entre su bancada, la del PRI que coordina Arturo Medina; MC, y los representantes del PT y Verde, América Aguilar y Octavio Borunda, respectivamente.

Entre los puntos más destacados de ese documento que fungirá como proyecto base de la reforma electoral, están el legislar en materia de número de regidurías, que los candidatos a alcaldes encabecen la lista de regidores, determinar los alcances en los mandatos de los órganos electorales y el blindaje contra la intervención del crimen, mientras que la paridad de género en la gubernatura fue dejada fuera, por lo que no se legislará al respecto.

Sin embargo, en la reunión de hoy, el diputado de MC, Francisco Sánchez, propuso generar tres dictámenes: dos de constitucionales y uno legal, los cuales contengan, en el caso de los de carácter constitucional, sería uno solo para el blindaje contra la intervención criminal y el resto de reformas constitucionales, mientras que el legal contendría las reformas a la Ley Electoral y al Código Municipal.

En la reunión están presentes el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Guillermo Ramírez; los diputados panistas Joss Vega, Jorge Soto y Alfredo Chávez; los morenistas Cuauhtémoc Estrada y Jael Argüelles, la petista América Aguilar Gil, el emecista Francisco Sánchez y el representante del Verde, Octavio Borunda, todos ellos integrantes de dicha Comisión, mientras que quienes también acudieron son el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina y la diputada del PT, Irlanda Márquez.