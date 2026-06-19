Detiene AEI a dos presuntos deudores alimentarios en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Destacamento de Parral, detuvieron mediante orden de aprehensión a dos masculinos de nombres Jesús Joel C. R. y José Armando V. M., quienes aparecen como probables responsables del delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en diversas temporalidades, los masculinos detenidos dejaron de aportar los medios y recursos para el desarrollo y manutención de sus hijos.

Quedaron a disposición de los Jueces de Control que los requirieron para ser llevados a las audiencias en donde el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur les formulará la imputación correspondiente.

Con estas acciones, esta representación social reitera su compromiso de trabajar por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).